Экономист Масленников рассказал, как изменятся цены на молоко

Цены на молоко после текущего сдерживания могут уже в скором времени начать расти. Причем на это повлияет ряд факторов. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

«Ситуация с ценами на молочную продукцию усугубилась довольно неопределенным урожаем зерна. В этом году он хуже, чем в прошлом. Однако для производства молока необходимы хорошие корма. Только их нет, и этот фактор все усугубляет», — сообщил эксперт.

По его словам, риск повышения цен на молочную продукцию может реализоваться уже к концу 2021 года. Причем тенденция на повышение цен сохранится до марта 2022 года.

«На будущий год будут субсидии животноводам на покупку кормов, и скачок цен будет сглажен. Однако в 2021 году повышение цен неизбежно», — рассказал Масленников.

Чтобы хоть как-то изменить ситуацию можно, например, дотировать молочников определенными льготами, чтобы они продолжали продавать продукцию по текущим ценам. Также могут быть снижены ввозные пошлины из ближайших стран-партнеров, с которыми у России нет санкционных ограничений по продовольствию, считает экономист.

Ранее Минсельхоз заявил, что производители молочной продукции сдерживают рост цен на нее за счет собственной прибыли.