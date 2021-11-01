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Основатель «Теремка» пожаловался Собянину на McDonald's

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров направил мэру Москвы Сергею Собянину жалобу на то, что рестораны сети McDonald's продолжают пускать в помещения клиентов, несмотря на запрет. Об этом сообщает Forbes.

«Мы тоже хотим так работать, но не можем и не имеем права, так как указ соблюдаем», — написал Гончаров, добавляя, что документом разрешается только обслуживание навынос.

К обращению основатель «Теремка» приложил несколько видео, на которых люди в форме и с бейджами McDonald's заявляют, что могут пустить в ресторан до пяти человек по договоренности с московскими властями и Роспотребнадзором. При этом, подчеркнул Гончаров, что за нескольких дней до наступления нерабочей недели его сеть получила «десятки предупреждений» из управ и районных отделений МВД о том, что заведения не должны пускать посетителей в помещения.

По его словам, они несут «колоссальные потери» по выручке, потому что их клиенты вынуждены делать заказы на улице и не могут видеть меню.

«Я не призываю запретить работать McDonald's, я прошу разрешить всем ресторанам Москвы запускать посетителей внутрь помещения. Но если это запрещено, то должно быть запрещено всем», — резюмировал Гончаров.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 России с 30 октября по 7 ноября были введены нерабочие дни. В Москве и области период нерабочих дней начался раньше всероссийского — 28 октября. В эти дни приостановлена работа торговых центров, ресторанов, кафе и фитнес-клубов. Также на этот период запрещены массовые мероприятия, у организаторов которых отсутствует разрешение мэрии или Роспотребнадзора. Вход в музеи и театры разрешен только по QR-коду. При этом закрыты кинотеатры, концертные залы, досуговые учреждения, библиотеки и цирки. Аптеки и магазины первой необходимости продолжают работать.

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