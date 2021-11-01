Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с 14 октября

Евро вечером 1 ноября подорожал до 83 рублей впервые с 14 октября. Об этом сообщает Московская биржа.

Курс доллара также повысился до 71,63 рубля.

Ранее сообщалось, что значительную поддержку рублю оказывают цены на энергоресурсы. Об этом заявил аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Эксперт объяснил, что негативное влияние на стоимость нефти оказало вмешательство КНР в ценообразование внутреннего рынка угля. Это понизило фьючерсы на уголь в среднем на 12%, некоторые упали уже на 30%.

На нефть это влияет, так как она все чаще рассматривается в качестве товара-заменителя для дорогого газа и угля, указал Маслов. По мнению эксперта, рубль также начнет падать, если Европа и Россия договорятся о дополнительных поставках газа.

Помимо этого национальная российская валюта, по словам Маслова, находится под политическими рисками, которые могут возникнуть на фоне ухудшения международной обстановки, введения новых антироссийских санкций. Рубль может поколебать и новая мощная волна коронавируса. Эти факторы эксперт назвал способными обвалить рубль до Нового года.