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Премьер Дании выступила против «Северного потока — 2»

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Датское правительство выступает против реализации «Северного потока — 2», несмотря на газовый кризис в Европе. Об этом на полях конференции ООН по климату в Глазго заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает ТАСС.

«Да, мы дали разрешение на его строительство в свое время, но это был технический момент, наша позиция всегда была очевидной», — сказала она.

Газопровод «Северный поток — 2» общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Укладка обеих ниток трубопровода была завершена, по первой из них 18 октября был пущен технический газ.

Украина выступает против «Северного потока — 2» и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ответит «ассиметричными шагами», если Россия прекратит поставки газа в страну.

В октябре Датское энергетическое агентство заявило, что газопровод «Северный поток — 2» соответствует требованиям и может начать работу.

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