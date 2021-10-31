На фоне пандемии россияне стали больше тратить на онлайн-знакомства — об этом гласят исследовании банка «Русский стандарт», передает РИА «Новости».

«Вынужденный уход на дистанционную работу и сокращение времени пребывания в общественных местах, судя по всему, подтолкнули россиян активнее бороться с одиночеством. Так, по данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года общее количество операций в сегменте «онлайн-знакомства» выросло более чем в два раза, а средний чек на 3% и составил 1 584 рубля», — пояснили аналитики.

При этом, средний чек оказался несколько выше у женщин — 1 657 рублей против 1 563 рублей. Также женщины чаще стали оплачивать доступ к сайтам со знакомствами, чем мужчины — в три раза по сравнению с периодом январь-сентябрь 2020 года против двукратного увеличения посещаемости сайтов знакомств у мужчин.

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