Вице-премьер Молдавии рассказал, во сколько стране обойдется российский газ

Стоимость российского газа для Молдавии в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м., сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну в Facebook.

«Что касается цены, то принята предложенная нашей делегацией формула цен, которая основана на определенном соотношении цен на газ и нефть на рынке <...> На данный момент, исходя из текущих рыночных цен, на ноябрь цена будет приблизительно 450 долларов за тысячу кубометров», — написал Спыну, добавляя, что впоследствии цена может снизится в зависимости от котировки цены газа на фондовом рынке.

Он подчеркнул важность того, что стороны договорились с 1 ноября обеспечить поставку достаточных объемов газа «по цене минимум в два раза ниже текущей рыночной».

Ранее сообщалось, что «Газпром» продлил контракт с АО «Молдовагаз» на поставку российского газа потребителям Молдавии с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет «на взаимовыгодных условиях». При этом в Кишиневе согласились выплатить исторический долг за прошлые годы — с учетом пени сумма составила около $700 млн.

В процессе переговоров Молдавия рассчитывала, что, если не удастся договориться с российской компанией, им поможет Европейский союз.