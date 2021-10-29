Молдавия продлила контракт с «Газпромом» на пять лет

Министерство инфраструктуры Молдавии заявило, что страна договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается также, что Кишинев договорился с «Газпромом» провести аудит долга «Молдовагаза».

Действующий контракт на поставку российского газа потребителям Молдавии истекает в понедельник, 1 ноября. С этого дня «Газпром» начнет поставки газа в Молдавию по новому контракту.

Ранее «Газпром» не смог договориться с Молдавией о поставках газа. Президент Майя Санду сочла, что переговоры затянулись, так как правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

Премьер-министр республики Наталья Гаврилица сообщила, что Молдавия рассчитывает на то, что Европейский союз предоставит помощь, если не удастся договориться с «Газпромом» по цене на газ.