В США прекращено уголовное преследование бизнесмена Тинькова

Американские власти прекратили уголовное преследование основателя группы «Тинькофф» и российского бизнесмена Олега Тинькова. Такой вердикт вынес судья Северного округа штата Калифорния Джон Тигар на заседании, которое транслировалось в онлайн-режиме, сообщает РИА «Новости».

Суд учел состояние здоровья бизнесмена и согласился не отправлять Тинькова в тюрьму, отметив, что, в случае экстрадиции в США, он бы скончался в заключении. Бизнесмена приговорили к одному году нахождения под надзором и выплате штрафа в размере $250 тыс. В указанное время Тинькову необязательно находиться на территории США.

«Суд принимает соглашение со следствием. Господин Тиньков, я приговариваю вас к тому, чтобы вы отбыли в распоряжении Бюро тюрем то время, которое уже отбыто вами. Это значит, что вы уже отбыли приговор. В свете масштаба преступления отсутствие реального срока было бы недостаточным для суда. Но, что гораздо более важно, я считаю, что приговор без реального срока является подходящим из-за тяжелого состояния здоровья подсудимого», — отметил Тигар.

Прокурор объявила, что обвинение отзывает все оставшиеся претензии к Тинькову.

Ранее Тиньков заплатил калифорнийскому суду почти $450 млн в рамках урегулирования налоговых претензий.

Бизнесмен в ходе заседания суда в США призналвину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках дела о нарушении налогового законодательства Соединенных Штатов. Тиньков согласился на сделку с американским правосудием — в ее рамках бизнесмен до вынесения приговора должен заплатить около $506 млн — в качестве компенсации за нанесенный США в 2013 году ущерб в размере $248 525 339, на который были начислены проценты и пени.

Также стало известно, что Минюст США запроситдля бизнесмена еще один штраф в размере $250 тыс. Тиньков также проведет год под надзором.