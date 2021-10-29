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Молдавия ждет помощи от ЕС, если не сможет договориться с «Газпромом» по цене газа

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Natalia Gavrilia/Facebook

Молдавия рассчитывает, что Европейский союз предоставит стране помощь, если не удастся договориться с российской компанией «Газпром» по цене на газ. Об этом заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в интервью газете Financial Times.

«В течение следующих нескольких недель друзья Молдавии должны активизировать [свои усилия]. Иначе стране придется очень нелегко в политическом, социальном и экономическом плане», — сказала политик.

По ее словам, если не получится добиться приемлемого для Кишинева соглашения с российской стороной, Молдавия будет вынуждена потратить €800 млн на закупки газа у других государств в течение ближайших пяти месяцев, чтобы удовлетворить зимний спрос в стране.

Премьер подчеркнула, что за эти месяцы ЕС должен четко дать понять, поддерживает ли Молдавию.

Накануне президент Молдавии Майя Санду рассказала, что переговоры с российской компанией «Газпром» затянулись, так как правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

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