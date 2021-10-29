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ЦБ выявил новый тип финансовых пирамид

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Depositphotos

Центробанк РФ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме «онлайн инвестиционных игр», сообщает РБК.

По информации главы департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, такие финансовые пирамиды «привлекают граждан возможностью легкого заработка и своей простотой, игровой формой». Пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определенного персонажа или виртуальную недвижимость, которые должны приносить доход. Чтобы потом получать вознаграждение или выигрыш, потребуется приводить в проект новых игроков, рассказал он.

«Если нет новых игроков — проект останавливается, сворачивается. А деньги вывести нельзя, их уже к тому времени вывели за вас», — сказал Лях.

По его словам, средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте разными способами, в том числе в виде электронных платежных средств и криптовалюты. При этом в пользовательских соглашениях может быть сказано об отсутствии гарантий возврата средств, но «маленькими буквами далеко внизу», отметил Лях.

Глава департамента ЦБ подчеркнул, что такие проекты опасны, так как в них могут попадать дети.

Лях подчеркнул, что таких проектов немного, они составляют 8% от общего числа выявленных за третий квартал 2021 года финансовых пирамид, но некоторые из них только начинают раскручиваться.

Ранее эксперт назвал основные признаки финансовой пирамиды.

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