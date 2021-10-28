В «Руспродсоюзе» рассказали, как запрет на ввоз турецких мандаринов отразится на рынке

Оптовая цена на мандарины в России стабильная, запрет на ввоз мандаринов одного из турецких производителей не скажется на рынке. Об этом сообщила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева, передает ТАСС.

По ее словам, в настоящее время продажи ведутся в пределах 114-170 рублей за кг в зависимости от объема партии и страны происхождения. Нагайцева уточнила, что большую часть предложения составляет завезенные из Турции товары. Эта страна является крупнейшим поставщиком мандаринов на рынок России.

Также представитель ассоциации «Руспродсоюз» сообщила, что за первые восемь месяцев этого года объемы поставок из Турции составили более 107,6 тыс. тонн на сумму более $72 млн. На втором месте оказался Пакистан — более 73 тыс. тонн и $50,8 млн соответственно. Помимо этих стран в пятерку крупнейших импортеров вошли Марокко, Египет и ЮАР.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор принял решение приостановить ввоз турецких мандаринов в РФ, поскольку в них были найдены пестициды.