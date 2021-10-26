В Молдавии отказались назвать цену за газ, который был куплен у Польши

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица не стала называть точную цену за газ, купленный у Польши, ссылаясь на коммерческую тайну. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Премьер назвала лишь рыночную цену — около $1000 за тысячу кубометров.

В понедельник, 25 октября, Кишинев заключил контракт с Варшавой на поставку пробной партии газа в 1 млн кубов.

При этом в переговорах с российским «Газпромом» Молдавия просила скидку в 50% от рыночной цены. Российская сторона готова была предоставить скидку в 25%, но с обязательным погашением старого долга.

В октябре этого года Молдавия получает российский газ по $790 за тысячу кубов. По истекшему в сентябре контракту, стоимость газа для страны составляла $220-230.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что переговоры между делегацией правительства Молдавии и «Газпромом» по вопросу поставок газа в республику продолжатся в среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, в «Газпроме» отвергли политическую составляющую в споре с Кишиневом и предлагают варианты урегулирования конфликта.