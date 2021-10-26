Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер президент Южной Кореи, установивший с СССР дипломатические отношения 09:50
Ученые разгадали «инопланетный» сигнал, полученный в 2019 году 09:49
В МИД отреагировали на сообщения главы Минобороны Германии о сдерживании РФ 09:48
Овечкин выдал лучший старт сезона НХЛ с 2009 года 09:41
Супруг экс-принцессы Японии Мако извинился за скандал, сопровождавший их помолвку 09:41
Российский хоккеист Константин Гнездилов умер после матча в Новосибирске 09:34
Гимнастки сборной Болгарии снялись с чемпионата мира в Японии 09:30
Двое пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах находятся... 09:26
Почти 200 заключенных саратовской колонии №13 написали заявление о насилии 09:24
На Украине парализованная женщина 11 дней находилась с мужем, который умер 09:19

В Молдавии отказались назвать цену за газ, который был куплен у Польши

close
100%
Depositphotos

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица не стала называть точную цену за газ, купленный у Польши, ссылаясь на коммерческую тайну. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

Премьер назвала лишь рыночную цену — около $1000 за тысячу кубометров.

В понедельник, 25 октября, Кишинев заключил контракт с Варшавой на поставку пробной партии газа в 1 млн кубов.

При этом в переговорах с российским «Газпромом» Молдавия просила скидку в 50% от рыночной цены. Российская сторона готова была предоставить скидку в 25%, но с обязательным погашением старого долга.

В октябре этого года Молдавия получает российский газ по $790 за тысячу кубов. По истекшему в сентябре контракту, стоимость газа для страны составляла $220-230.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что переговоры между делегацией правительства Молдавии и «Газпромом» по вопросу поставок газа в республику продолжатся в среду, 27 октября, в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, в «Газпроме» отвергли политическую составляющую в споре с Кишиневом и предлагают варианты урегулирования конфликта.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях