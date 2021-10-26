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Эксперт объяснил, когда должна снижаться плата за услуги ЖКХ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, в каких случаях россияне имеют право на перерасчет услуг в сфере ЖКХ.

По его словам, по закону отопление должно включаться, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней держится не выше восьми градусов, причем запустить отопление управляющая компания должна за один день.

«Надо помнить, что более поздний запуск отопления не допускается, а более ранний — возможен. При этом, запущенное отопление — это не просто булькающая вода в батареях, это соблюдение норм, когда температура в жилых помещениях не должна опускаться ниже +18°С, а в угловых жилых помещениях — ниже +20°С», — рассказал эксперт.

Если запущенное отопление не дает необходимого тепла, то это повод обратиться в управляющую компанию, где обязаны устранить все возникшие проблемы.

«Конечно, весь период непредоставления качественных услуг подлежит перерасчету. Вы не обязаны платить за него», — утверждает Минко.

Вопрос перерасчета также необходимо поднимать в случае, если температура в помещении превышает нормативы более, чем на четыре градуса. Любой период более продолжительного отключения отопления также дает право на то, чтобы требовать перерасчет, который должен будет учитываться в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что в России запланировали усилить адресную помощь после изменения тарифов ЖКХ.

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