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АТОР: россияне разобрали места в дорогих отелях Египта

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Nasser Nuri/Reuters

Российские туристы практически полностью скупили места в дорогих отелях Египта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры отмечают, что в период ноябрьских праздников спрос на египетские курорты вырос многократно.

«У нас уже сейчас осталось не больше 2-3 мест на каждую дату вылета в этот период. А средняя глубина продаж в Египет превышает три недели», — сообщил один из туроператоров.

Из-за ажиотажного спроса мест в качественных отелях Египта на ноябрьские праздники осталось мало. Например, многие премиум-отели Хургады и Шарм-эль-Шейха уже прекратили продажи, потому что места в них закончились.

«Спрос настолько велик на ближайшие даты, что египетским партнерам даже не придется предпринимать дополнительных действий. Достаточно объявить о наличии номеров, и они будут тут же проданы», — отмечают туроператоры.

Кроме того, сообщается, что россияне покупают туры в Египет на 7 — 10 ночей и именно в пятизвездочные отели. Половина заявок – это туры на два человека.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что спрос на отдых в России на ноябрьские праздники снизился практически на треть.

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