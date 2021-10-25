Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер актер из сериала «Друзья» 01:35
В «Спартаке» рассказали о задержании фанатов во время матча... 01:25
Названы последствия экспорта российских удобрений в ЕС 01:22
Гинцбург заявил, что систему QR-кодов нужно сохранить до вакцинации 80% граждан 01:20
«Спартак» пропустил семь мячей впервые в истории чемпионатов России и... 01:06
МВД РФ объявило в розыск фигуранта дела «Сети» Алексея Полтавца 01:03
Японская принцесса Мако покинет королевскую семью после свадьбы 26 октября 01:00
Египтяне в борьбе за приз придумают имя для новой столицы 00:57
Трусова стала победительницей этапа Гран-при Skate America 00:53
Генсек ООН рассказал о плане по вакцинации 70% населения планеты и его стоимости 00:49

Камбин расширит список тех, кому положены детские выплаты

close
100%
Depositphotos

Российское правительство задумало расширить круг получателей материнского капитала, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующий законопроект рассмотрят на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Нововведения предполагают, что право на получение маткапитала намерены распространить на мужчин, в одиночку воспитывающих второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года, имеющих российское гражданство — это произойдёт в случае смерти их матери, если у нее гражданство отсутствовало.

Кроме того, законодатели рассматривают возможность перехода маткапитала детям в равных долях, если умрет их отец-одиночка. Также предлагается исключить «физический» дубликат сертификата — он будет доступен в электронном виде

Изменения, по расчетам Минтруда, могут вступить в силу уже в 2022 году.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно выделит 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях