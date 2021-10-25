Камбин расширит список тех, кому положены детские выплаты

Российское правительство задумало расширить круг получателей материнского капитала, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Соответствующий законопроект рассмотрят на комиссии правительства по законопроектной деятельности. Нововведения предполагают, что право на получение маткапитала намерены распространить на мужчин, в одиночку воспитывающих второго и последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, появившегося на свет после 1 января 2020 года, имеющих российское гражданство — это произойдёт в случае смерти их матери, если у нее гражданство отсутствовало.

Кроме того, законодатели рассматривают возможность перехода маткапитала детям в равных долях, если умрет их отец-одиночка. Также предлагается исключить «физический» дубликат сертификата — он будет доступен в электронном виде

Изменения, по расчетам Минтруда, могут вступить в силу уже в 2022 году.

Ранее стало известно, что правительство России дополнительно выделит 28,3 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет.