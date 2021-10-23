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Для части россиян могут понизить пенсионный возраст

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Минвостокразвития предлагает жителям дальневосточного региона России разрешить раньше выходить на пенсию из-за меньшей продолжительности жизни, соответствующее исследование ФАНУ «Востокгосплан» опубликовано на сайте ведомства.

В документе указано, что пенсионная реформа не учитывает территориальные диспропорции по продолжительности жизни населения в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Так, в ходе исследования сотрудники «Востокгосплана» установили, что предполагаемый срок жизни человека на Дальнем Востоке равняется 69,2 года, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 71 год.

По данным статистики, дольше всего мужчины живут в Якутии и Бурятии – до 65 лет, а меньше всего на Чукотке и Амурской области — 62 года.

Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что в период ограничений все пенсионные выплаты продолжат выплачиваться. В ПФР сказали, что с 30 октября по 7 ноября сотрудники продолжат работу в период ограничений, а изменения могут коснуться лишь деятельности клиентских служб ведомства.

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