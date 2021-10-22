На Украине пожаловались на ежедневную потерю транзита из-за контракта Венгрии с Россией

Украинская ГТС потеряла прокачку порядка 20 млн кубометров газа в сутки из-за контракта на поставку российского газа в Венгрию. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Newsua.ru.

Он обвинил Россию в «гибридной войне», но при этом отметил, что юридически Киев не может предъявить претензии к Москве, так как она оплачивает все предусмотренные контрактом суммы.

27 сентября Россия и Венгрия заключили новый контракт на поставку газа сроком действия до конца 2036 года. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию для оценки соответствия нового газового контракта между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре.