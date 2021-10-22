Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александрова вышла в полуфинал «ВТБ — Кубка Кремля» 14:14
Китайского «принца пианино» задержали за связь с проституткой 14:13
В Испании рассказали о «безудержном либидо» экс-короля и его лечении гормонами 14:07
В Москве усилился ветер и начал уносить мусорные баки 14:05
Украина отказалась передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова 13:59
Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» — «Спартак» 13:58
Пострадавший при взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью умер... 13:56
Каскадер Панин объяснил, почему трагедия с Болдуином не случилась бы в России 13:55
Лавров уличил Украину в «передергивании фактов» 13:54
РЕН ТВ: в Москве зафиксировано массовое отравление суррогатным алкоголем 13:52

На Украине пожаловались на ежедневную потерю транзита из-за контракта Венгрии с Россией

close
100%
Sergei Chuzavkov/AP

Украинская ГТС потеряла прокачку порядка 20 млн кубометров газа в сутки из-за контракта на поставку российского газа в Венгрию. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает Newsua.ru.

Он обвинил Россию в «гибридной войне», но при этом отметил, что юридически Киев не может предъявить претензии к Москве, так как она оплачивает все предусмотренные контрактом суммы.

27 сентября Россия и Венгрия заключили новый контракт на поставку газа сроком действия до конца 2036 года. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию для оценки соответствия нового газового контракта между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях