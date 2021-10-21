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Ikea в России начала продавать мебель для геймеров

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Ikea

В российских магазинах IKEA начала продаваться мебель для геймеров. Коллекция представлена на сайте шведского мебельного гиганта.

Новая линейка из 35 товаров включает в себя столы, стулья, тумбочку и аксессуары — держатели для наушников, клавиатур, фиксатор для кружки, постеры, термостаканы и другое. В продаже также есть сеты — наборы из геймерского стола, специального кресла и тумбы. Цены в среднем сопоставимы с аналогичными товарами бренда, а вот «геймерский» мебельный гарнитур позволит сэкономить — его цена от 19 998 до 28 498 рублей за три предмета.

Все модели представлены в лаконичных цветах — черном, белом, сером и их комбинациях.

Шведский производитель мебели разработал данные товары для геймеров совместно с брендом Republic of Gamers, который принадлежит компании ASUS.

Ранее сообщалось, что Ikea ожидает длительный дефицит товаров из-за кризиса с поставками — вероятно, он продлится до середины следующего года.

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