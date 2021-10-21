В ЦБ назвали суммы, которые россияне отдают финансовым пирамидам

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях назвал суммы, которые российские граждане в среднем отдают финансовым пирамидам. По его данным, это от 50 тыс. до 100 тыс. руб., но бывают случаи, когда мошенникам уходят до 100 млн руб. Об этом Лях написал в Instagram.

Сотрудник ЦБ отметил, что регулятор плотно занялся выявлением недобросовестных практик, так называемых финансовых пирамид, либо нелегальной Forex-деятельностью. Лях указал, что это является препятствием, чтобы россияне пришел на нормальный фондовый рынок и финансовый рынки.

Ранее ЦБ определил критерии сомнительных платежей. Банк России опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками, используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.