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Дерипаска матом прокомментировал обыски ФБР в доме его родственников в Вашингтоне

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Российский бизнесмен Олег Дерипаска не стесняясь в выражениях в своем Telegram-канале прокомментировал обыски ФБР США в доме его родственников в Вашингтоне.

Бизнесмен заявил, что ФБР проводила обыски в домах его родственников для того, чтобы найти «деньги Путина».

«Хочется спросить: [много] ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, [украденных] в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска», — пишет Дерипаска.

Действия ФБР бизнесмен списывает на «запредельную тупость» части американского истеблишмента, которая подводит Соединенные Штаты к очередному кризису.

«В угоду мракобесам из американского ВПК и паре-тройке чокнутых аналитиков (по чьей вине как раз долг США и достиг астрономических размеров) шоу абсурда продолжается», — считает Дерипаска.

Ранее в Кремле ответили на обыски у родственников Олега Дерипаски в Вашингтоне.

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