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Американка выиграла в лотерею из-за желания поесть

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PHILIP SEARS/Reuters

Жительница американского городка Абингтон в штате Мэриленд выиграла в лотерею из-за того, что захотела поесть. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

64-летняя женщина отправилась в магазин, чтобы купить себе суп и бутерброд. После того, как она сделала заказ, женщина решила приобрести на кассе лотерейные билеты и потратила на них $20.

В итоге один из билетов принес американке выигрыш в размере $103,4 тыс. (около 7 млн рублей). Однако она не знала о выигрыше до тех пор, пока не проверила результат лотереи в мобильном приложении.

Полученный выигрыш позволит женщине выйти на пенсию после 45 лет работы, а также выплатить кредит за два автомобиля.

Ранее жительница США подарила племяннику лотерейный билет, который оказался выигрышным, и теперь требует, чтобы он выплатил ей часть джекпота.

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