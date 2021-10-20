Вахтовики из Певека девятый день не могут вылететь домой рейсом «Якутии»

Самолет с вахтовыми работниками на рейсе из Якутска в Певек вынужденно сел в Среднеколымске из-за неполадки — жители самого северного города на Чукотке девятый день не могут вылететь домой. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Чукотки Роман Копин.

«Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолета. Ситуация не просто неприятная, а опасная... Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит Департамент промышленной политики Чукотского АО», — написал Копин.

По словам губернатора, в этот раз сработал датчик масла правого двигателя самолета. Сейчас пассажиры ожидают замены воздушного судна и размещены в гостиницах Среднеколымска.

В связи с ситуацией власти Чукотки также обратились в правительство Якутии и Росавиацию «за воздействием» на авиакомпанию «Якутия».

Пассажиры пишут в комментариях, что не могут вылететь из Якутии уже почти девять дней. В департаменте промышленной политики ТАСС подтвердили, что рейс не мог вылететь из Якутска с 12 октября.

В сентябре генеральный директор авиакомпании «Якутия» решил покинуть пост после замечаний надзорных органов.