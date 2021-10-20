Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Небольшой дождь и до +4°С ожидаются в Москве 06:35
Бузова заявила, что готова стать матерью 06:27
Verge: компания Facebook запланировала на следующей неделе изменить название 06:15
Оформивший дубль Кузнецов признан лучшим игроком матча «Вашингтон» —... 06:10
В России с начала года почти 18 тыс. человек погибли в результате... 06:04
В России расширят программы подготовки автомобилистов 05:59
Минюст Украины решительно настроен заполучить Саакашвили 05:58
Организаторы Budapest Trophy извинились за неправильный флаг России... 05:50
В Москве таксист выгнал пассажирку из машины из-за цены на поездку, нанеся... 05:40
Россия запросила у шести стран помощь в расследовании геноцида народов СССР 05:34

Вахтовики из Певека девятый день не могут вылететь домой рейсом «Якутии»

close
100%
CK РФ/РИА «Новости»

Самолет с вахтовыми работниками на рейсе из Якутска в Певек вынужденно сел в Среднеколымске из-за неполадки — жители самого северного города на Чукотке девятый день не могут вылететь домой. Об этом на своей странице в Instagram написал губернатор Чукотки Роман Копин.

«Задержка возникает уже не в первый раз, теперь добавилась техническая неисправность самолета. Ситуация не просто неприятная, а опасная... Пассажиров не оставим. О решении по доставке в Певек в ближайшее время сообщит Департамент промышленной политики Чукотского АО», — написал Копин.

По словам губернатора, в этот раз сработал датчик масла правого двигателя самолета. Сейчас пассажиры ожидают замены воздушного судна и размещены в гостиницах Среднеколымска.

В связи с ситуацией власти Чукотки также обратились в правительство Якутии и Росавиацию «за воздействием» на авиакомпанию «Якутия».

Пассажиры пишут в комментариях, что не могут вылететь из Якутии уже почти девять дней. В департаменте промышленной политики ТАСС подтвердили, что рейс не мог вылететь из Якутска с 12 октября.

В сентябре генеральный директор авиакомпании «Якутия» решил покинуть пост после замечаний надзорных органов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях