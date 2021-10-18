Экономист объяснила решение «Газпрома» не бронировать допмощности по транзиту газа через Украину

«Газпром» выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, поэтому отказ в бронировании дополнительных мощностей для транзита газа через Украину вызван тем, что компания пока не заинтересована в краткосрочных поставках. Об этом «Газете.Ru» рассказала экономист и сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.

«Есть два взгляда на это решение «Газпрома». С одной стороны, в России сейчас, как и в Европе, запасы газа уменьшаются из-за погодных условий, так как уже на большей части территории достаточно холодно. Поэтому сначала надо заполнить свои хранилища», — отметила экономист.

Также, по ее словам, на Западе постоянно действует риторика, что Россия поставляет сырье только в рамках контракта, дополнительных прокачек не происходит и топливный кризис никак не решается. Так что в решении «Газпрома» может быть и политический аспект.

«Меньшие поставки в августе объяснялись пожаром на заводе в Уренгое. Затем в сентябре поставки более-менее нормализовались, и в октябре опять стало меньше. Поэтому это стандартная политика компании», — заключила Куликова.

Ранее сообщалось, что компания «Газпром» не стала бронировать дополнительный объем мощностей для транзита газа в Европу через территорию Украины в ноябре.