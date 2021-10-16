Новак назвал «хайпом» призывы политиков Евросоюза отказаться от газа

Вице-премьер России Александр Новак назвал «хайпом» призывы европейских политиков отказаться от газа. Соответствующее мнение он выразил в передаче «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

«Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те «хайпы», которые мы на сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок», — сказал он.

Слова Новака прозвучали на фоне заявления еврокомиссара по энергетическим вопросам Кадри Симсон, которая ранее сообщила, что Евросоюз готовит пакет правил для газового рынка, меры которого призваны стимулировать более активный переход на возобновляемые источники энергии.

Ранее Новак рассказал, что цены на газ в Европе стали высокими не из-за дефицита предложения, а на фоне низкого уровня заполненности хранилищ.