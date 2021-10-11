Bloomberg: российские ценные бумаги стали самыми привлекательными в мире

Из-за сильного роста цен на энергоносители российские ценные бумаги выглядят самыми привлекательными в мире на данный момент, пишет американское агентство Bloomberg.

По мнению аналитиков, это происходит не только из-за того, что Россия является нефтегазовой сверхдержавой, но и по ряду других причин.

Так, в пользу РФ играет еще и тот фактор, что финансовое положение страны оценивается во вполне здоровом ключе. Уточняется, что речь идет о наличии резервов на сумму более $600 млрд и низком долговом бремени. Помимо это, Центробанк России ужесточил денежно-кредитную политику для сдерживания инфляции.

С середины лета 2021 года прибыль российских компаний увеличилась на 14% и уже в третьем квартале многие компании начали выходить из китайских технологических активов из-за усиления давления со стороны Пекина, и переводить свои активы в российские энергетические компании. Среди них такие гиганты, как американские Wells Fargo Asset Management и JPMorgan, отмечает Bloomberg.

Ранее международное ценовое агентство Argus сообщило, что цена российской экспортной нефти Urals в Европе впервые с октября 2018 года перевалила за отметку в $80 за баррель.