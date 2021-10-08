Цена на газ в Европе превысила $1200 за тысячу кубов

Биржевая цена на газ в Европе на открытии торгов превысила $1200 за тысячу кубометров, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

Так, ноябрьский фьючерс на газ по индексу голландского TTF в начале торгов стоил $1224 за тысячу кубометров по состоянию на 9.00 мск. Позднее, в 9.08 мск, цена скорректировалась и составила $1165 за тысячу кубометров.

Накануне, 7 октября, торги закрылись на отметке $1158 за тысячу кубов.

Ранее международное ценовое агентство Argus в своем отчете сообщило, что в текущем году цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть. Согласно документу, ранее в истории газ еще никогда не держался в стоимости выше нефти так долго, как в этом году, на протяжении 62 торговых дней. Семь лет назад подобная ситуация длилась 37 дней в Северо-Восточной Азии.

Еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес в свою очередь предупредила, что резкий скачок цен на газ грозит странам Евросоюза (ЕС) социальными потрясениями, если правительства стран не окажут поддержку наиболее уязвимым слоям населения. По ее словам, у правительств стран ЕС «есть все возможности оказать помощь тем, кто нуждается в поддержке».