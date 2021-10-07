Американский конгрессмен Маккол призвал к санкциям против России из-за всплеска цен на газ

Американский конгрессмен Майкл Маккол обвинил Россию в провоцировании всплеска цен на газ через ограничение поставок на европейский рынок, призвав администрацию США расширить санкции в отношении «Северного потока — 2», сообщает РИА «Новости».

В заявлении, опубликованном Макколом, он утверждает, что действия Кремля «имеют целью ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2», по которому Россия будет поставлять дополнительные объемы газа в Европу.

«Кремль придерживает газовые поставки в Европу, что привело к резкому росту цен на газ и снижению резервов в преддверии зимы по всему континенту», — утверждает Маккол.

Конгрессмен также раскритиковал президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелу Меркель в игнорировании российских попыток якобы оказать давление на Европу через «манипулирование» региональным газовым рынком.

Президент США Джо Байден накануне обратился к Организации стран-экспортеров нефти и ее союзникам касательно увеличения добычи нефти в качестве ответной меры на рост цен на бензин. В ответ на это американские сенаторы направили американскому лидеру письмо, указывая на то, что администрация изначально придерживалась политики, которая ограничивала нефтегазовый сектор США и угрожала его развитию.

Также в документе говорилось, что США располагают достаточно высоким внутренним предложением и необходимыми резервами для увеличения добычи, что также могло бы привести к снижению стоимости бензина.