В ФРГ заявили, что ввод «Северного потока — 2» возможен по договоренности с США

Правительство Германии считает, что ввод в эксплуатацию «Северного потока — 2» возможен на основании заключенной с США договоренности, следует из ответа немецкого кабмина на запрос фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге ФРГ старого созыва, сообщает РИА «Новости».

«Федеральное правительство отвергает экстерриториальные санкции, подобные тем, которые угрожают и наложены США в связи с «Северным потоком — 2». Федеральное правительство также провело переговоры с правительством США, чтобы предотвратить возможные дальнейшие санкции США. <...> Федеральное правительство предполагает, что на этой основе можно будет эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2», — указано в документе.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что Европа проиграла в борьбе с «Северным потоком — 2».