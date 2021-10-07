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Эксперт допустил рост цен на газ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Стоимость газа может превысить отметку в $3000 за тысячу кубометров из-за увеличения спроса и сокращения предложения на него в мире. Об этом РИА «Новости» рассказал специалист по мировому рынку нефти, приглашенный профессор экономики энергетики в ведущей европейской бизнес-школе ESCP Europe Мамдух Гассан Салама.

«Высокий мировой спрос на природный газ и СПГ [сжиженный природный газ], особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также дефицит предложения во всем мире подталкивают цены на природный газ и СПГ к новым рекордам», — подчеркнул эксперт.

По его словам, ситуация нестабильная, по этой причине сложно установить «потолок цен на газ», и стоимость может даже достигнуть $3000 за тысячу кубов.

Стоимость СПГ в то же время может вырасти до $3,6 тыс. за тысячу кубометров, особенно в случае суровой зимы, отметил Салама.

Эксперт напомнил, что цены на ископаемые виды топлива (газ, СПГ и уголь) могут подскочить после того, как власти Китая потребовали от ведущих государственных энергетических компаний страны обеспечить электроснабжение на предстоящую зиму «любой ценой».

По данным торгов на бирже ICE Futures, 7 октября цена на газ в Европе снизилась почти на 17%, до $1110 за одну тысячу кубометров.

Накануне, 6 октября, газовые фьючерсы достигли $1937, обновив исторический максимум, а затем так же резко упали на более чем $600. В результате на закрытии торгов тысяча кубов стоила почти $1260.

Ранее международное ценовое агентство Argus в своем отчете сообщило, что в текущем году цены на газ впервые с 2014 года превысили цены на нефть. Согласно документу, ранее в истории газ еще никогда не держался в стоимости выше нефти так долго, как в этом году, на протяжении 62 торговых дней. Семь лет назад подобная ситуация длилась 37 дней в Северо-Восточной Азии.

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