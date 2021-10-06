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Экономист Правосудов рассказал, когда цены на газ перестанут расти

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Павел Львов/РИА «Новости»

На сегодняшний день ситуация с ценами на газ неадекватна и не имеет ничего общего с реальностью. При этом рост стоимости топлива может прекратиться лишь только в том случае, если в этом году будет аномально теплая зима. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«Ситуация раскручена потому, что было выпущено очень много денег, триллионы долларов. Это связано с борьбой с так называемым ковидным кризисом. Эти деньги пришли сначала на рынок акций и облигаций, а потом и на рынок сырьевых товаров, в том числе и на газовый», — отметил специалист.

По его словам, никто не мог предсказать такого безумного и неадекватного роста цен. Из-за сложившийся ситуации производители электроэнергии и ее потребители начинают сокращать свое потребление энергии и экономить.

«Однако бесконечного повышения цены быть не может. Все может быть ровным счетом так, как в ситуации с нефтью, когда она достигла своего пика, после чего начала резко падать. Также будет и с газом, просто это вопрос времени. Если зима будет теплая, то этот процесс начнется раньше, если нет, то время немного сдвинется», — считает эксперт.

Скорый ввод «Северного потока – 2» также может повлиять на цены, но насколько сильным будет снижение – пока прогнозировать сложно. Это все связано с трейдерами, которые будут до последнего пытаться поддерживать высокие цены на топливо, заключил Правосудов.

Ранее глава управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев рассказал, что в Европе началась деградация спроса на газ — из-за высоких цен производители электроэнергии сокращают потребление. Между тем фьючерсные цены на газ в Европе в среду достигли рекордного значения, превысив $1900 за тысячу кубометров, после чего они обвалились более чем на $200 в течение 10 минут.

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