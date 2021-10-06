Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Машков отказался от думского мандата 12:24
Дзюба рассказал о предстоящих матчах «Зенита» 12:22
ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт» 12:21
В красноярской школе объяснили портрет Сталина на концерте ко Дню учителя 12:20
Шойгу заявил, что учения «Запад — 2021» показали способность войск... 12:18
За время пандемии россияне стали лучше относиться к прививкам 12:17
Женщинам-военным в США разрешат не носить парадный мундир после рождения ребенка 12:16
Правозащитники опубликовали новые записи издевательств над заключенными 12:11
Собчак посмеялась над Лозой из-за критики полета «киноэкипажа»... 12:10
Водитель встретил тигра рядом с трассой в Приморье 12:09

Цена на газ в Европе достигла рекордных $1700 за тысячу кубометров

close
100%
Depositphotos

Фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем на 23,5% за сутки и достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, передает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, превысила $1550 за тысячу кубометров, а в 11.16 мск достигла исторического максимума в $1712,4 за тысячу кубометров газа

Динамику фьючерсов рассчитывают на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

Ранее стало известно, что 6 октября цена фьючерса на газ превысила $1600 за тысячу кубометров. В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

При этом, по данным Еврокомиссии, спрос на энергетические ресурсы в Европе достиг максимума за последние 25 лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Ответ на газовый кризис: Европа проведет реформу рынка электроэнергии
Пять стран ЕС призвали расследовать причины резкого роста цен на газ
Найдены главные антитела, защищающие от COVID-19. Они появляются при вакцинации
Ученые назвали факторы, влияющие на выживаемость при COVID-19
Дыни, сосиски, булочки: что нельзя есть после коронавируса
Врачи дали советы по питанию после выздоровления от COVID-19
Правозащитники опубликовали новые записи издевательств над заключенными
Задержана экс-замминистра просвещения Марина Ракова
В красноярской школе объяснили портрет Сталина на концерте ко Дню учителя
В Ferrero заявили о трудностях с поставками сырья для конфет в Россию
Новости и материалы
Машков отказался от думского мандата
Дзюба рассказал о предстоящих матчах «Зенита»
ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
Шойгу заявил, что учения «Запад — 2021» показали способность войск обеспечивать региональную безопасность
За время пандемии россияне стали лучше относиться к прививкам
Женщинам-военным в США разрешат не носить парадный мундир после рождения ребенка
Собчак посмеялась над Лозой из-за критики полета «киноэкипажа» в космос
Водитель встретил тигра рядом с трассой в Приморье
«Наш стыд»: Папа Римский прокомментировал доклад о педофилах в церкви во Франции
На талибов* совершили покушение в Нангархаре, два боевика погибли
Агент Миранчука отреагировал слухи о возможном уходе хавбека из «Аталанты»
В России представили экологичную «ГАЗель»
Мошенники обманули ученую из МГУ на 2 млн рублей
Глава Еврокомиссии призвала больше инвестировать в «зеленую» энергетику
Цена на газ в Европе обновила рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров
На Тайване назвали сроки вторжения Китая
В Крыму назвали «марионеточным» решение включить полуостров в состав Украины на карте Евро-2024
Кира Найтли сыграет главную роль в «Бостонском душителе»
Все новости
«Квадриллионы долларов»: ученые оценили богатства ближайших астероидов
Планетологи оценили экономический потенциал астероидов 1986 DA и 2016 ED85
«Видимо, они добиваются закрытия загранучреждений США в России»
В Москве оценили призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов
«Выглядит как месть»: воссоединение «Тату» оказалось под угрозой
Менеджер Лены Катиной заявила об агрессии со стороны автора песен «Тату»
Ты не пройдешь: шесть «мостов глупости» в Москве
Названы самые низкие мосты столицы
Двое найдены на берегу, трое пропали. Все о трагедии в Белом море
СК возбудил уголовное дело после кораблекрушения в Мурманской области
Почему Киев остался перед зимой без газа
Изношенность газотранспортной системы Украины может привести к транзитной катастрофе
Последствия наводнения в Сочи
«Нет четкого плана, чем заменить нефть и газ»
Эксперты рассказали, почему Россия не может уйти от нефтегазовой зависимости
«Опасная близость стагфляции»: экономика России тянет цены вверх
Экономисты прогнозируют увеличение цен и замедление роста ВВП России
Экстремальный маневр: как при выезде на встречку не лишиться прав
Верховный суд оправдал водителя, выехавшего на встречную полосу
«Мне все еще кажется, что я сплю»
Как прошел полет Пересильд и Шипенко к МКС
Что носили на Неделях моды, чтобы привлечь к себе внимание
Главные тренды стритстайла Недели моды
Как использовать горькие осенние ягоды
Чем полезны брусника, калина, черноплодная рябина, облепиха и клюква
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях