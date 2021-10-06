Цена на газ в Европе достигла рекордных $1700 за тысячу кубометров

Фьючерсные цены на газ в Европе выросли более чем на 23,5% за сутки и достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1700 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE Futures, передает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, превысила $1550 за тысячу кубометров, а в 11.16 мск достигла исторического максимума в $1712,4 за тысячу кубометров газа

Динамику фьючерсов рассчитывают на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

Ранее стало известно, что 6 октября цена фьючерса на газ превысила $1600 за тысячу кубометров. В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.

При этом, по данным Еврокомиссии, спрос на энергетические ресурсы в Европе достиг максимума за последние 25 лет.