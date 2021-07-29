Сок собственной марки «Пятёрочки» отметили знаком качества

Томатный сок под собственной торговой маркой сети «Пятёрочка» был отмечен знаком качества, который регулярно присуждается различным продовольственным товарам на основе лабораторных испытаний, проводимых специалистами Роскачества. В этом году сок «Красная цена», который производится по заказу торговой сети, был признан высококачественным и безопасным.

Четыре отечественных производителя, которые поставляют данную продукцию в магазины сети, получили право маркировать томатный сок российским Знаком качества. Среди них ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков», ООО «Санфрут», ООО «Фирма «Нектар», ООО «Комплекс-Агро», ООО Фирма «Нектар». Роскачество уже заключило соответствующий договор с каждым предприятием.

Российские торговые сети не редко продвигают продукцию, маркированную государственным Знаком качества, с помощью брендирования прилавков и ценников, а также размещения отдельных указателей в своих торговых точках. Это привлекает внимание покупателей и дает им гарантию приобретения высококачественной продукции. Например, в 2020 году рост продаж товаров со Знаком качества от российских производителей в различных продовольственных сетях в зависимости от категории достигал 28%.

Напомним, знак качества присваивается сроком на три года товарам отечественного производства, которые соответствуют не только требованиям действующего законодательства, но и опережающим стандартам, разработанным Роскачеством. И как правило, такие товары имеют конкурентное преимущество в рознице и при экспорте.