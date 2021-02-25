Кабмин выделит 7,8 млрд рублей на новую программу поддержки бизнеса

Правительство России выделит из резервного фонда 7,8 млрд рублей на новую программу поддержки бизнеса. Такое заявление в ходе заседания кабмина сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, на реализацию данной программы из резервного фонда правительства будет выделено «порядка 7 млрд 800 млн рублей».

Как отметил глава кабмина, президент России Владимир Путин уже одобрил запуск новой льготной кредитной программы.

Мишустин добавил, что около 75 тыс. предпринимателей «потенциально» смогут воспользоваться такой помощью.

Ранее стало известно, что российский кабмин подготовил новые меры по поддержке бизнеса.