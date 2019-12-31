Трамп пообещал подписать первый этап торговой сделки с Китаем 15 января
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Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что подпишет соглашение о первой фазе торговой сделки с КНР15 января.
Он отметил, что церемония пройдет в Белом доме, на ней будут присутствовать высокопоставленные представители со стороны Китая.
«Позднее я отправлюсь в Пекин на переговоры по второй фазе», — добавил Трамп.
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