На создание судна-трубоукладчика понадобится около шести лет, заявили в ОСК

Президент «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов заявил о возможности в течение шести лет спроектировать и построить российское судно-трубоукладчик, приспособленное для таких работ, как прокладка газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует РИА «Новости».

Он пояснил, что около полутора-двух лет понадобится на создание проекта, а затем три-четыре года на его реализацию. Эти сроки являются примерными — времени может понадобиться и больше, поскольку эти работы будут делаться с нуля.

Рахманов сказал, что подобных судов, которые можно было бы взять откуда-либо сейчас нет. Они строятся под конкретный проект.

По его словам, к немедленному проектированию и дальнейшему строительству приступят как только поступит соответствующий заказ.

Он подчеркнул, что этот проект может быть дорогостоящим, но в любом случае он осуществим.

До этого оператор «Северного потока — 2» подтвердил приостановку строительства газопровода.