В Якутии на развитие сельского хозяйства потратят 8 млрд рублей

В Якутии в 2019 году в рамках реализации указа главы республики Айсена Николаева было выделено более 8 млрд рублей на развитие сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства региона.

Одной из основных задач, обозначенных в указе, является увеличение уровня обеспеченности населения качественными товарами местного производства.

Уже по итогам первого полугодия 2019 года индекс физического объема валовой продукции в республике составил 105,5%. Рост отмечен в производстве пищевых продуктов, увеличилось количество посевных площадей, были введены в эксплуатацию два животноводческих комплекса, три картофелехранилища, предоставлена господдержка на строительство конебаз и сайылыков, обновляется материально-техническая база по переработке молочной и мясной продукции, работает грантовая поддержка. Главным событием в оленеводстве стало внедрение электронной идентификации северных домашних оленей.

При этом власти республики уверены, что экономический рост не должен приводить к ухудшению окружающей среды. Одним из первых указов, подписанных главой региона Айсеном Николаевым на этом посту, стал документ об экологической безопасности, еще одним указов в Якутии создали единый природоохранный орган исполнительной власти – Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства.

После экологического происшествия на реках Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобуя летом 2018 года была принята республиканская программа «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы». Уже в нынешнем году более 12 тысяч жителей Вилюйской группы районов будут обеспечены чистой питьевой водой. Всего в программу включены 29 населенных пунктов. В рамках реализации экологического указа Николаева в августе 2019 года в реки Вилюй и Малая Ботуобуя выпущено 45 тысяч мальков сибирского осетра.