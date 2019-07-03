ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов

Зампред Банка России Ксения Юдаева рассказала, что регулятор ищет дополнительные меры по ограничению роста потребкредитования, передает ТАСС.

В частности, речь идет о мерах, связанных со срочностью кредитов.

Юдаева при этом заявила, что проблема закредитованности российских граждан не является поголовной.

«Я... ставила вопрос про социально-уязвимые группы. Этот вопрос всех беспокоит и этим надо заниматься», — заявила Юдаева.

Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о том, что долги и кредиты россиян стремительно растут по направлению к критическому уровню.