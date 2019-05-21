Bloomberg сообщил о всплеске антиамериканских настроений в Китае

После противостояния Google и китайской компании Huawei на этой неделе по КНР прошлась волна антиамериканского настроения, пишет Bloomberg.

Песня о торговой войне стала вирусной в Китае. В популярном приложении WeChat ролик прокрутили более 100 тыс. раз. В частности, в ней звучат такие слова: «Если преступник захочет драться, мы выбьем из него все мозги». Песня называется «Торговая война»,за основу взята мелодия из антияпонской песни фильма «Подземная война» 1960-х годов.

Продюсер и автор текста Чжао Лянтянь объясняет выбор военной песни аналогичной ситуацией, с которой теперь сталкивается Китай.

Кроме того, государственные китайские СМИ публикуют материалы, в которых народ призывают оказать единое сопротивление иностранному давлению. Редакция издания Global Times и вовсе назвала торговый конфликт с США «народной войной» и угрозой всему Китаю.

Активисты призывают употреблять и покупать китайцев те категории продуктов, которые в настоящее время обложены наиболее высокими пошлинами в США. Например, это рыба тилапия.

Ранее КНР оценила негативный эффект от торговой войны с США.