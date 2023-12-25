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Набиуллина назвала самые болезненные санкции против РФ и призвала готовиться к усилению давления

Набиуллина затруднилась оценить присуждение статуса «разрушитель года»

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Сергей Бобылев/ТАСС
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью рассказала, что Россия смогла ответить на основные санкционные вызовы. Несмотря на это, она призвала не впадать в искушение и не думать, что теперь «нам море по колено». Набиуллина также назвала самые болезненные для страны ограничения и призвала готовиться к усилению давления на экономику РФ.

«Были готовы, что это случится»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК заявила, что так как Россия живет в условиях санкций с 2014 года, специалисты ведомства всегда оценивали санкционный риск.

«Поэтому, например, крупные банки, когда попали под санкции, уже были во многом готовы к тому, что это случится», — отметила глава регулятора.

По ее словам, первый санкционный удар на себя принял финансовый сектор, но в целом удалось сохранить финансовую стабильность в стране.

Самыми болезненными санкциями, по мнению главы ЦБ, стали отключение от SWIFT и заморозка зарубежных активов, однако с ними удалось справиться. Так как угроза отключения была с 2014 года, Банк России постепенно выстраивал национальную платежную инфраструктуру.

Что касается заморозки активов, здесь помогли плавающий курс и валютные ограничения, которые были введение весной 2022 года. Их глава Центробанка назвала «достаточно жесткими».

«Резервы мы диверсифицировали и увеличивали долю юаня и золота», — пояснила Набиуллина.

Разрушитель санкций

Глава ЦБ отметила, что структурная перестройка экономики в России идет достаточно быстрыми темпами. Это происходит благодаря ее рыночному характеру, бизнесу, который быстро адаптировался к новым реалиями.

«Мы смогли на основные вызовы ответить, если говорить про финансовый сектор, но и в финансовом секторе есть проблемы, которые не до конца решены, в том числе трансграничные платежи», — подчеркнула чиновник.

Набиуллина также высказалась по поводу того, что журнал Politico назвал ее «разрушителем года» в том числе за то, как РФ удалось приспособиться к санкционным ограничениям. По словам главы ЦБ, это «звание» ей сложно комментировать.

«Конечно, есть искушение думать, что мы так хорошо прошли 2022 год и теперь нам, что называется, море по колено. Но надо быть готовыми к усилению санкционного давления», — подчеркнула Набиуллина.

На прошлой неделе было несколько экспертных оценок, которые подтверждают слова главы ЦБ о положении дел в экономике страны. Так, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что почти 60% бизнесменов считают, что российская экономика развивается стабильно, а 40% опрошенных предпринимателей расширяют бизнес. Об этом сообщало РИА Новости.

21 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам вице-премьер РФ Андрей Белоусов сказал о том, что стране удалось сохранить своей экспортный потенциал:

«Предварительные итоги года позволяют говорить о том, что российская экономика в целом адаптировалась к санкционному давлению».

Владимир Путин тоже отмечал, что, несмотря на санкции, российские компании сохранили ритмичность работы, а экономика страны «прошла через период адаптации к изменившимся внешним условиям».

Экономика в военное время

О необходимости сильной экономики для ведения военных действий в день публикации интервью с главой ЦБ высказался и американский миллиардер Илон Маск. В соцсети X (бывший Twitter) он согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о том, что в любом продолжительном военном конфликте побеждает та страна, которая в течение более долгого времени может производить боеприпасы в больших объемах меньшими затратами.

«Экономическая мощь — это основа, позволяющая вести войны», — говорится в его посте.

Сакс изначально прокомментировал информацию о том, что программа производства американских истребителей F-35 стала провальной из-за проблем с поставками и слишком дорогих деталей для самолетов.

19 декабря глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства сообщил о том, что с начала специальной военной операции (СВО) предприятия оборонно-промышленного комплекса в четыре раза нарастили свои мощности. Министр добавил, что в 17,5 раза вырос выпуск артиллерийских боеприпасов, а поставки вооружения увеличились втрое. Шойгу также подчеркнул, что, несмотря на санкции, Россия производит больше высокотехнологического оружия, чем страны НАТО.

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