Запрет на рыбу и угрозы иностранным банкам: США ужесточили антироссийские санкции Байден разрешил санкции против банков за сделки с российским ОПК

Джо Байден подписал указ, который ужесточает антироссийские санкции. Теперь от финансовой системы США смогут отключить любые иностранные банки, которые власти заподозрят в сделках в пользу российской военной промышленности. Кроме того, в страну больше нельзя импортировать рыбу и алмазы из РФ, даже если их обработали в третьем государстве. Эксперты полагают, что новые меры окажутся более болезненными для Вашингтона, чем для Москвы.

Сигнал Вашингтона

Указ Байдена о новых мерах опубликован на сайте Белого дома. В первую очередь он касается зарубежных банков, которые помогают России обходить санкции в оборонной сфере, а также финансовых организаций других стран.

Им грозят санкции США за сделки, которые связаны с военной промышленностью России. Такими могут считаться соглашения в сферах технологий, обороны, строительства, аэрокосмической и обрабатывающей отраслях, а также все операции, которые посчитают подозрительными министр финансов и госсекретарь.

Как уточняется в указе, принимать меры будет Минфин после консультаций с Госдепом или министерством торговли. В качестве санкций финансовому учреждению могут закрыть или ограничить корсчета в Соединенных Штатах, заблокировать его собственность на американской территории.

«Мы посылаем безошибочный сигнал: любой, кто поддерживает незаконные военные действия России, рискует потерять доступ к финансовой системе США», — прокомментировал советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Цель санкций

Байден отметил, что подписал указ, так как Россия продолжает использовать свою военную промышленность «для содействия усилиям по подрыву безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США». Президент подчеркнул, что из-за новых мер РФ должно стать сложнее пользоваться «международными финансовыми системами для поставок продукции двойного назначения и другой важной продукции из третьих стран».

Замминистра финансов Уолли Адеймо пояснил, что указ позволит американским властям вычислить маленькие компании, проводящие платежи для России.

«Они (россияне. — «Газета.Ru») не обращаются к крупным компаниям. Они используют небольшие фирмы, чтобы приобрести микроэлектронику, станки и детали двигателей. Но всем этим компаниям по-прежнему приходится использовать финансовую систему [США].

Этот указ дает нам возможность атаковать более мелкие учреждения, которые могут неосознанно или специально пытаться обойти наши санкции», — отметил Адеймо.

Bloomberg отмечает, что до сих пор Белый дом не смог помешать России закупать необходимое для армии, хотя США и ввели один из самых строгих режимов санкций в истории. Кремлю якобы удается обходить ограничения с помощью «финансовых посредников».

Меры против алмазов и рыбы

Американский Минфин опубликовал разъяснения к указу Байдена, в котором ужесточил запрет на ввоз морепродуктов из российских вод, в том числе импорт лосося, трески, краба и минтая. США весной 2022 года уже запретили прямые поставки из РФ, теперь власти ограничивают привоз российской рыбы через третьи страны. По новому указу, в США нельзя импортировать выловленные в России морепродукты, даже если их добыли или переработали для продажи другие государства.

Запрет также касается рыбы, которую выловили суда под российским флагом, «независимо от того, были ли продукты переработаны или существенно преобразованы в другую продукцию за пределами Российской Федерации».

Аналогичные меры Байден принял по отношению к необработанным российским алмазам. Теперь даже если российские компании отправят драгоценности для обработки в другие страны, готовая продукция все равно не сможет попасть в США.

Американцам будет больнее

Новые ограничения ударят по самим США, заявил «Коммерсанту» президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. Он подчеркнул, что с лета прошлого года в США возник дефицит крабов, а теперь будет и дефицит трески.

«Болевой шок от решения правительства США почувствуют американские потребители, а не российские рыбаки», — резюмировал Зверев.

Санкции США повлияют на российский экспорт в Китай, считает директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. Прежде российские производители надеялись, что «через китайских переработчиков краб пойдет в США». Когда США запретили прямые поставки, КНР начал закупать живых российских крабов для перепродажи, при этом «уронив закупочные цены в два раза», указал эксперт. Теперь Китай может сократить закупки, но может «и сам все съесть по таким бросовым ценам».