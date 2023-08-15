Власти России рассматривают вариант возобновления обязательной продажи экспортной выручки

Члены правительства России ведут обсуждение мер по контролю за движением капитала, сообщило агентство Bloomberg. В частности, экспортеров снова могут обязать продавать валютную выручку. На фоне этой новости рубль начал укрепляться на Мосбирже к евро и доллару. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Валютная выручка

Россия может частично восстановить контроль за движением капитала для остановки падения курса рубля, написали в агентстве Bloomberg со ссылкой на сообщение четырех источников.

По словам собеседников издания, накануне — 14 августа — в правительстве на совещании с главными экспортерами российской продукции рассматривали вариант возврата к обязательной продаже экспортной выручки. Не все согласились с этим предложением. В конце недели состоится еще одна встреча для обсуждения этого варианта.

15 августа Центральный Банк принял решение о резком повышении ключевой ставки — с 8,5% сразу до 12%. Показатель повысили для «ограничения рисков для ценовой стабильности».

Сразу после повышения ставки национальная валюта начала укрепляться, однако затем вновь перешла к снижению до 99 руб. к доллару и до 103 руб. к евро. На фоне выхода материала Bloomberg рубль на Московской бирже показал рост, и к 22:00 мск американский доллар торгуется на уровне 97,09 руб., евро к этому времени стоит 106,01 руб.

Как справлялись в 2022 году

В прошлом году от экспортеров потребовали продавать свою валютную выручку 28 февраля 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции на Украине на фоне падения курса национальной валюты из-за введения санкций со стороны стран Запада. Тогда, в соответствии с указом президента Владимира Путина, экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки.

Норму снизили в мае — до 50% — на фоне стабилизации курса рубля. В июне обязательное требование вообще отменили, а определение размера продаваемой на рынке доли поручили определять правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Положение об обязательной продаже выручки Путин отменил в феврале 2023 года.

Пики не достигнуты

В нынешней ситуации, отметили в Bloomberg, у российских экономических властей ограничены возможности по проведению валютных интервенций, поскольку существенная часть резервов Банка России заморожена из-за санкций.

14 августа стоимость одного американского доллара на Мосбирже выросла до 101 руб., 1 евро торговался по 111 руб. — это минимальные значения курса рубля с марта 2022 года. Но пиков прошлого года рубль пока не достиг — в марте 2022 года евро стоил 127 руб., доллар — 120. В Центробанке снижение национальной валюты объяснили значительным сокращением объемов экспорта страны и высокими темпами кредитования населения.

Помощник президента России Максим Орешкин связал ослабление рубля с чрезвычайно мягкой политикой регулятора. При этом он успокоил тем, что в распоряжении Банка России есть инструменты для нормализации ситуации.

Стоимость рубля плавно снижается последний месяц. В конце июля глава министерства финансов Антон Силуанов объяснял тренд движением валюты — ее притоком и оттоком — то есть торговым балансом. Силуанов исключил связь падения рубля с продажей иностранного бизнеса в России. Такой вариант маловероятен, по его словам, поскольку власти ограничили объемы вывода валюты от потолком в $1 млрд в месяц.