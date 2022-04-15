Незаместимые: Новак объяснил важность газа и нефти из РФ для ЕС

Евросоюз вряд ли сможет полноценно заменить российские нефть и газ в ближайшее десятилетие, полагает вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, доля поставок нефти в Европу из России достигает 30%, газа – все 40%, еще более 30% занимает российский уголь. Новак подчеркнул, что судьба европейской промышленности и комфорт европейцев зависят от благоразумия руководства ЕС.

Разговор о гарантии энергобезопасности Европы невозможен без российских ресурсов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Его статья опубликована в журнале «Энергетическая политика».

В ближайшие 5-10 лет страны Евросоюза не смогут полностью заместить нефть и газ, покупаемые у России, убежден экс-глава Минэнерго Новак.

«В резолюции Европарламента о запрете на импорт российских энергоресурсов отмечается, что решение должно сопровождаться планом действий, направленных на гарантию безопасности энергетического снабжения ЕС. Однако ключевые игроки отрасли сходятся во мнении, что полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5-10 лет вряд ли удастся», — пишет вице-премьер.

Напомним, 7 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом ввести «тотальное эмбарго» на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции РФ по Украине.

Доля поставок нефти в страны ЕС из России достигает 30%, газа — 40%, а доля российского угля в общем импорте Европы составляет более 30%, говорится в статье Новака. По его словам, Европа хочет увеличить долю электроэнергии из возобновляемых источников – но в марте в ЕС отмечалось падение выработки из них.

Чиновник отмечает, что Европа изучает возможность замены российских поставок импортом из Катара, Алжира, Кувейта и Саудовской Аравии. Однако в ОПЕК заявили, что страны-члены этого альянса нефтедобытчиков не смогут компенсировать снижение поставок нефти из России, подчеркнул он.

«Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза», — добавил Александр Новак.

По его словам, Ассоциация немецких профсоюзов полагает, что эмбарго на поставки энергоресурсов из России нанесет непоправимый ущерб производственно-сбытовым цепочкам и повысит уровень безработицы.

«Ряд компаний уже сокращают производство, другие его полностью останавливают. <…> Десятки тысяч сотрудников предприятий оказываются безработными. То есть уже сейчас за санкционную политику Запада вынуждены расплачиваться граждане и промышленность», — говорится в статье Новака.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер в эфире телеканала CNN заявил о том, что Вена, Берлин и Будапешт не поддерживают введение эмбарго на поставки российского газа, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не Евросоюза.

При этом более половины немецких граждан выступили против немедленного введения эмбарго на поставки российских нефти и газа, сообщила Frankfurter Allgemeine Zeitung.

57% респондентов отметили, что «это проблематично, что Германия далее получает нефть и газ из России», однако ФРГ не может «в краткосрочной перспективе заменить энергоснабжение из России без того, чтобы у нас не возникли дефицит и дальнейший рост цен» и поэтому Берлин должен продолжить закупать нефть и газ из России.

30% участников опроса выразили мнение о том, что «Германия должна немедленно прекратить покупку нефти и газа из России» на фоне военной операции РФ на Украине.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель. Такой прогноз он дал в случае запрета на поставки из России в Европу.