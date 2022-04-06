«Придержать и продать подороже». Кто и как поддерживает дефицит прокладок

В России нет и не будет дефицита средств личной гигиены, включая памперсы и прокладки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минпромторге. В то же время магазины начали придерживать товар на складах, надеясь продать его подороже, уточнили экономисты. ФАС сейчас анализирует ситуацию с ценами на рынке и принимает меры в случае необходимости, отметили в ведомстве.

Минпромторг не ожидает дефицита прокладок и памперсов, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе Минпромторга.

«90% внутреннего рынка — отечественные производители, 10% — импорт. Годовой объем производства прокладок составляет 2,3 млрд упаковок (327 млрд руб.). Дефицита не ожидается. Обращения от торговых сетей в связи с недопоставками такой продукции в Минпромторг России не поступали», — отметили в пресс-службе Минпромторга.

Ранее Минпромторг зафиксировал повышенный спрос на средства личной гигиены. В ведомстве назвали «необоснованной и ажиотажной» скупку подгузников и прокладок.

Три недели назад компания Procter&Gamble заявила о сокращении своего ассортимента на российском рынке и повышении цен. P&G производит памперсы Pampers, порошки Ariel, Tide, Lenor, «Миф», средство для мытья Fairy, зубные щетки Oral-B, прокладки Always, Naturella, Discreet, тампоны Tampax. При этом компания не уточнила, какие точно товары будут ограничены в поставках. Но указала, что повышает цены: на подгузники — на 47%, на прокладки и тампоны — на 33%, на некоторые виды порошков — почти на 100%.

Рядовые потребители, опрошенные «Газетой.Ru», столкнулись с тем, что буквально рядом в одном магазине есть средства гигиены, в другом — нет. И цены на них выросли в разы.

«У меня два «Дикси» рядом с домом. Один поменьше и поближе, другой большой, но в 200 метрах от первого. Машина утром приезжает сначала в маленький, потом в большой магазин. В маленьком, но более проходном «Дикси» прокладок нет. В большом — много и на любой вкус», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Другой житель Москвы рассказал «Газете.Ru», что на севере столицы в магазинах «Пятерочка», «Подружка», аптеках прокладок уже нет в продаже. «В «Азбуке вкуса» покупал последнюю пачку. Заказал две на Wildberries по 1500 рублей за каждую», — уточнил он.

Придержать и продать подороже

Заведующий Международной лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин отметил, что в первую очередь россияне стараются обеспечить себя «запасом для выживания» в любые неспокойные времена.

«Ажиотажный спрос сформировали сами потребители. Они стараются приобрести продукцию определенного производителя, к которому привыкли. Смена бренда гигиенических средств — это не замена зубной щетки, это нечто гораздо большее. Дискомфорт.

Магазины в этих условиях, вероятно, стараются придерживать часть товара на складах. Возможно, некоторые в этих условиях надеются продать товар подороже. У них мог возникнуть такой соблазн», — уточнил Белянин.

С ним согласилась доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

«Повышенный спрос на отдельные категории товаров был вызван фактором неопределенности. Страх остаться без товаров первой необходимости, к которым относятся средства личной гигиены, вызвал ажиотаж на рынке несмотря на повышение цен. У розничных сетей контракты с поставщиками на определенные объемы продукции, и при стабильном уровне продаж не возникает проблем с поставками. Но на фоне ажиотажного спроса эти планы нарушаются, что отражается на заполняемости полок магазинов. Если торговые сети будут в срочном порядке вносить изменения в планы по закупкам, отправлять дополнительные заявки на поставку товаров, повышенный спрос перенесется уже на оптовый рынок. Следовательно, закупочные цены пойдут вверх, что еще сильнее отразится на розничном сегменте и разгонит инфляцию», — отметила эксперт.

Прикладова объяснила и ситуацию с неравномерным распределением товаров по магазинам в рамках одной торговой сети.

«Это может объясняться организацией закупочной деятельности. В частности, степенью ее централизации и периодичностью поставок. Кроме того, развитие розничных сетей с помощью франчайзинга предполагает большую самостоятельность, что также вносит разнообразие в ассортимент товаров и их наличие на полках магазинов.

Но пустые полки могут быть также вызваны и спекуляцией со стороны магазинов, которые придерживают товар и подогревают спрос, а также отдельных лиц, которые скупают товары для их последующей перепродажи. Контролирующим органам следует уделить внимание таким моментам», — уточнила эксперт.

Цены пойдут вниз

Прикладова считает, что спрос на средства гигиены в ближайшее время уменьшится, цены на них пойдут вниз.

«Поскольку часть населения сформировала запасы отдельных товаров, тех же средств личной гигиены, в ближайшее время ожидается уменьшение спроса. Это должно привести к снижению цен на фоне тенденции укрепления рубля, которая наблюдается со второй декады марта. В связи с этим восстановление обычного режима торговли ожидается в ближайшие месяцы», — пояснила эксперт.

ФАС анализирует ситуацию с ценами на средства гигиены.

«Рынки розничной торговли гигиеническими средствами являются конкурентными. Согласно действующему законодательству, как оптовые, так и розничные цены на прокладки и памперсы не подлежат государственному регулированию. Ритейлеры вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от спроса и предложения. ФАС продолжает анализировать поступающую на «горячую линию» информацию. Полученные сведения используются для принятия мер в отношении недобросовестных участников рынков», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

По словам представителей ФАС, ранее служба запросила у группы компаний «Детский мир» пояснения о причинах роста стоимости подгузников для детей.

«В результате взаимодействия компания определила позиции в категории «подгузники и гигиена», по которым предельные наценки снижены в среднем на 16%. Ритейлер берет на себя обязательство обеспечить наличие этих товаров на полках магазинов», — уточнили в пресс-службе ФАС.

В ФАС отметили, что стабилизации ситуации будет способствовать не столько государственное регулирование, сколько насыщение рынка предложением.

«Это повлечет за собой снижение стоимости товаров. Эффективный инструмент для достижения такого результата — легализация параллельного импорта — ввоза на территорию страны оригинальных товаров иностранного производства любыми участниками рынка без получения согласия производителя-правообладателя», — уточнили в ведомстве.