Тучи сгущаются. ЦБ принял жесткие меры по борьбе с инфляцией

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 6,5% годовых. Скачок сразу на 100 базисных пунктов превзошел ожидания аналитиков. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объявляла о своем решении в пиджаке, к которому приколола брошь с тучкой и дождиком.

«По оценкам Банка России, в II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — объясняет свое решение ЦБ РФ.

По данным банка, баланс рисков сместился в сторону инфляции, что может привести «к более продолжительному отклонению вверх от цели».

«Принятое решение по ключевой ставке направлено на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%», — уточняется в заявлении ЦБ.

Большинство экспертов ожидали роста на 75-100 базисных пунктов. Повышение стало четвертым подряд и самым широким в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики РФ. На 100 пунктов ЦБ не поднимал ставку с декабря 2014 года.

В марте 2021-го ЦБ повысил ставку на 25 б.п., в апреле – еще на 50, в июне – снова на 50, до 5,5% годовых.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — добавил Центробанк.

Следующее заседание совета директоров ЦБ назначено на 10 сентября.

Скрытое послание

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции, посвященной повышению ключевой ставки, появилась перед журналистами в костюме с брошью в виде тучи. Журналисты увидели в этом намек на пожар в экономике, который собрался тушить регулятор.

Ранее Набиуллина объясняла, что эта деталь образа несет скрытое послание. Например, весной прошлого года она надела брошь в виде неваляшки, которая указывала на меры Центробанка по поддержке финансового сектора во время пандемии коронавируса. В июне этого года журналисты увидели намек на ускорение инфляции в броши в виде гепарда.

Июльское ужесточение — не предел

По словам Набиуллиной, совет директоров Банка России рассматривал повышение ключевой ставки на 50-100 базисных пунктов пункт. Повышение на 25 базисных пунктов не изучалось — она уточнила, что это связано «с учетом тенденций в инфляции, инфляционными ожиданиями и нашего прогноза по инфляции».

«По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции, ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон. Этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5-6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%», — сказала она.

В то же время глава регулятора не стала исключать, что нынешний раунд ужесточения денежно-кредитной политики станет последним. Тем не менее о завершении цикла повышения ключевой ставки говорить преждевременно, заметила Набиуллина. Отсутствие последующих возможных увеличений будет зависеть от устойчивых факторов, компонентов инфляции и устойчивого снижения инфляционных ожиданий. Повлиять на решения по ключевой ставке также может сезонное снижение цен, которое зависит от нового урожая.

«Много неопределенности в тенденциях. Мы здесь не можем сказать определенно. Это [очередное повышение ключевой ставки] не исключено, но это не предопределено», – подчеркнула Набиуллина.

Мартовское повышение

В марте ЦБ впервые с декабря 2018 года поднял ставку на 25 пунктов. Причин несколько, главная из них — активное восстановление российской экономики, объясняла тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее оценке, экономика страны должна была вернуться к доковидному уровню 2019 года во втором полугодии 2021-го.

При растущей экономике неизбежен рост инфляции, считает Центробанк. «Ускорение роста цен видно, что называется, невооруженным глазом. Причем по широкому кругу товаров и услуг», — отмечала Набиуллина.

Набиуллина также тогда заявила, что в России стремительно восстанавливается экономическая активность. Возрождается сектор услуг населению, растет инвестиционный спрос, снижается уровень безработицы.

В июне ЦБ вновь повысил ставку на 50 б.п. Очередной резкий шаг по повышению ставки регулятор объяснил несколькими факторами. Во-первых, это более быстрое восстановление мировой и отечественной экономики, чем ожидалось. Во-вторых, инфляция складывается выше прогноза регулятора. Есть проблема и с инфляционными ожиданиями (этот фактор, как считают эксперты, сам по себе провоцирует рост цен, вынуждая население делать запасы).