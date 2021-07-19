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Бизнес

Летний отдых с детьми: на какую поддержку могут рассчитывать родители

Кабмин выделит 1,3 млрд руб. на льготные авиаперевозки семей с детьми

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»
В сезон отпусков правительство разработало еще один вариант поддержки внутреннего туризма — льготные тарифы на авиабилеты для семей с детьми. Льготы будут действовать по 46 направлениям, которые охватывают всю страну. Планируется, что этой программой воспользуются более 50 тыс. пассажиров. В России действует еще несколько программ для семейного отдыха.

Уже в августе у российских семей с детьми появится возможность купить авиабилеты по фиксированной и сниженной цене, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми», — сказал Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Глава кабмина считает, что такое решение семьям даже со скромным достатком позволит «с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах».

«Сейчас сезон отпусков. Прошу министерство транспорта организовать работу максимально оперативно, провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы как можно быстрее открыть продажи билетов по специальному тарифу. И чтобы уже в августе наши граждане смогли воспользоваться льготными семейными авиабилетами», — подчеркнул он.

Мишустин добавил, что льготные тарифы будут действовать на 46 маршрутах. Они напрямую соединяют практически все основные российские города. В частности, в список попали популярные у туристов места: Казань, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.

«Ожидается, что льготными билетами за год смогут воспользоваться не менее 50 тысяч пассажиров», — говорится на сайте правительства.

Глава кабмина уточнил, что для проработки вопроса льготных тарифов в бюджете на этот год выделено 1,35 млрд рублей.

Правительство также занимается вопросом снижения цен на билеты на поезда дальнего следования для семей с детьми. В начале июня пресс-служба кабмина сообщила, что «льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий».

«Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле — как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», — добавили в пресс-службе.

При этом, в отличие от авиаперелетов, ограничений по маршрутам нет. «Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры, — заключили в правительстве.

Лагеря с кешбэком

Для семей с детьми также предусмотрен кешбэк за путевки в детский лагерь. Возместить могут до 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тыс. рублей. Средства зачисляются на карту «Мир».

Программа поддержки стартовала 25 мая, приобрести путевку можно до 31 августа, а вернуться из лагеря — вплоть до 15 сентября.

Отметим, что в программе кешбэка участвуют не все детские лагеря.

В начале июня вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что за 10 дней с начала действия программы российские семьи с детьми приобрели путевок на 2,1 млрд рублей: «Уже почти миллиард рублей нашим гражданам был возвращен».

Опрос портала «Зарплата.ру» показал, что о возможности кешбэка за путевку в летний лагерь для детей знают почти три четверти россиян. Но воспользоваться этим предложением властей планировали лишь 18% опрошенных.

Как отмечает РИА «Новости», исследователи опросили почти 2 тыс. работающих родителей.

Самые популярные причины отказа россиян от получения поддержки — непонятная схема возврата, отсутствие карты «Мир», с помощью которой необходимо покупать путевку, отсутствие времени и желания разбираться в деталях. Кроме того, респонденты не верят в то, что эта программа действительно работает.

Тем не менее на 8 июля, по данным Ростуризма, граждане купили около 250 тыс. путевок на 6,7 млрд рублей. «Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 млрд рублей», — добавили в пресс-службе ведомства.

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