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Бизнес

Стимул прививаться: вакцинировавшихся пенсионеров могут поощрить выплатой в 10 тыс. рублей

В Госдуме предложили выплатить пособие пенсионерам за вакцинацию

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Если региональные власти вводили какие-то меры поддержки вакцинации среди граждан пенсионного возраста, то на федеральном уровне этот вопрос еще не был решен, отметил депутат Госдумы Василий Власов. В связи с этим он предложил выплачивать россиянам старше 60 лет единовременное пособие в размере 10 тыс. рублей.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере десяти тысяч рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от COVID-19», — написал Власов в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова, которое цитирует RT.

Парламентарий полагает, что такое пособие станет значительной мерой поддержки для пенсионеров и побудит их к вакцинации.

Многие из регионов, которые вводят обязательную вакцинацию, указывают, что в первую очередь прививку должны сделать люди старше 65 лет. При этом некоторые из них продумали свою стратегию привлечение пенсионеров в пункты вакцинации.

Например, в конце апреля власти Москвы запустили программу поддержки пенсионеров и стали привлекать к ней местных предпринимателей — «Миллион призов #победимCOVIDвместе». Россияне старше 60 лет с московским полисом ОМС могут получить «призовые баллы и активировать их у одного из партнеров программы на сайте Акции» или «подарочную карту одного из партнеров программы в пункте вакцинации».

Власти столицы продлили эту акцию по 15 августа. Таким образом, в программе могут принять участие те, кто получил первый компонент вакцины с 27 апреля по 15 августа.

Власти Псковской области, где темпы вакцинации от коронавируса были ниже плановых, в начале июня объявили о введении лотерей и единых скидок для всех жителей региона, которые пройдут вакцинацию от инфекции.

«Губернатор предложил ввести стимулирующие акции и лотереи для тех, кто вакцинировался, предложил разработать и ввести единую систему скидок для тех, кто сделал прививки. Части медицинских учреждений надо перейти на выездной режим работы», — говорилось в сообщении пресс-службы администрации региона.

Глава Псковской области Михаил Ведерников такими методами собирался увеличить темпы вакцинации втрое. «До 1 сентября необходимо привить 303 тыс. жителей, или 60% населения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, если сохранять темпы, которые были на начало июня, то коллективный иммунитет в Псковской области появится только к осени 2022 года, хотя его необходимо выработать к осени 2021 года — «до начала сезонных заболеваний».

В конце мая пенсионерам Костромы предложили в качестве поощрения 100 бесплатных поездок на транспорте.

«Право на бесплатный проезд получат жители Костромы — женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины старше 60 лет, сделавшие прививку», — пояснили в горадминистрации, отметив, что намерены таким образом «повысить активность вакцинации среди граждан старшего возраста, относящихся к группе риска».

Всем пенсионерам в Костроме полагается по 50 бесплатных поездок на городском транспорте в месяц. При этом, если пожилые жители города не успеют израсходовать увеличенный лимит поездок, то бесплатные поездки «автоматически переносятся на следующий месяц».

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