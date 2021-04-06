«Роснефть» демонстрирует рекордную позитивную динамику в ESG рейтинге Sustainalytics

Sustainalytics, международное рейтинговое агентство в области ESG, улучшило позиции Компании на рекордные 4,7 балла до 34,7.

Таким образом, «Роснефть» продемонстрировала самую позитивную динамику среди конкурентов.

В 2020 году Компания представила обновленную публичную позицию «Роснефть: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», Публичную позицию Компании в области прав человека и Декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг.

«Роснефть» анонсировала целевые показатели в рамках «Плана по углеродному менеджменту до 2035 года», рассмотренного Советом директоров ПАО «НК «Роснефть» в декабре 2020 года.

План предусматривает достижение ключевых целей: предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн тонн СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30%, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25%, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

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«Роснефть» с 2007 года публикует Отчеты в области устойчивого развития в соответствии с международными стандартами Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).

Более десяти лет Компания является членом Глобального договора ООН, тем самым подтверждая приверженность самым высоким принципам устойчивого развития.

«Роснефть» второй год подряд включена в список компаний-участников группы биржевых индексов FTSE4Good с высокой оценкой деятельности в области охраны окружающей среды, социальной ответственности и управления (ESG), а также прозрачности в раскрытии информации.

По итогам 2020 года объем производства водорода на предприятиях ПАО «НК «Роснефть» составил около 400 тыс. тонн с учетом зарубежных активов.

Водород производится для собственных целей НПЗ Компании, что исключает коммерческие риски.

«Роснефть» также прорабатывает возможности минимизации углеродного следа при производстве водорода. Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах Компании.

В рамках выполнения плана по углеродному менеджменту до 2035 года, «Роснефть» рассмотрит возможность использования на существующих водородных установках технологий по улавливанию, утилизации и хранению углерода (CCS/ CCUS).

Эти технологии позволят существенно снизить выбросы и перейти к производству «голубого» водорода.