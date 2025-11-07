Россиянам рассказали, когда уже нужно избавляться от автомобиля

Автодом перечислил 15 причин, когда нужно избавляться от автомобиля

Принятие решения о продаже автомобиля зависит от его технического состояния и экономической целесообразности дальнейшей эксплуатации. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ГК «Автодом».

«Ключевой признак того, что пора менять автомобиль — появление коррозии на лонжеронах, порогах, арках колес и днище. Среди скрытых очагов ржавчины отмечаются полости внутри лонжеронов, каналы дренажа и горловина бака. Такие дефекты снижают жесткость кузова. Ремонт может превышать стоимость автомобиля», — отметили в компании.

Еще одним тревожным сигналом служит увеличение расхода топлива при стандартном стиле езды. Это указывает на износ топливной системы, забитые форсунки, неисправность лямбда-зонда, турбокомпрессора. В ряде случаев ремонт требует серьезных вложений, что делает продажу автомобиля оправданным решением.

Серьезное внимание стоит уделять состоянию двигателя и коробки передач. Посторонние шумы, вибрации, затрудненное переключение передач, падение компрессии или утечки технических жидкостей говорят о том, что ресурс агрегатов близок к исчерпанию. Ремонт таких узлов может стоить сотни тысяч рублей.

Сбои в электронике, неработающие датчики, ошибки систем стабилизации, неисправные элементы подвески — также свидетельствуют о приближении момента продажи. Но ориентироваться стоит не только на технические, но и на экономические факторы. Автомобили теряют значительную долю стоимости в первые 5-7 лет эксплуатации.

