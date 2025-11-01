Россиянам назвали потенциальные проблемы автомобиля из-за старых свечей зажигания

Несвоевременная замена свечей зажигания приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора, катушек зажигания и затрудненному пуску двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Первое, что может выйти из строя – каталитический нейтрализатор. Любой пропуск момента зажигания чреват тем, что не сгоревшая в цилиндре смесь пройдет дальше и будет догорать уже в нейтрализаторе. Также со старыми свечами будет затруднен пуск мотора, совершенно точно», — перечислил Колодочкин.

По его словам, если электроды свечей сильно изношены, также возможен пробой катушки зажигания (или нескольких катушек, если они предусмотрены конструкцией двигателя), потому что вторичное напряжение при увеличении зазора между электродами свечи вырастет. И катушку в случае пробоя также придется заменить, предупредил эксперт.

Замена свечей зажигания предусмотрена регламентом обслуживания автомобиля, для многих современных машин производители рекомендуют менять их каждые 30 тыс. км пробега.

«Если у автомобиля плохо работает зажигание, он просто не будет выдавать положенной мощности, со всеми вытекающими последствиями. Не будет ни скорости, ни динамики», — заключил Колодочкин.

