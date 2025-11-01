На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали потенциальные проблемы автомобиля из-за старых свечей зажигания

Автоэксперт Колодочкин назвал 3 неисправности авто из-за старых свечей зажигания
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

Несвоевременная замена свечей зажигания приводит к выходу из строя каталитического нейтрализатора, катушек зажигания и затрудненному пуску двигателя. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

«Первое, что может выйти из строя – каталитический нейтрализатор. Любой пропуск момента зажигания чреват тем, что не сгоревшая в цилиндре смесь пройдет дальше и будет догорать уже в нейтрализаторе. Также со старыми свечами будет затруднен пуск мотора, совершенно точно», — перечислил Колодочкин.

По его словам, если электроды свечей сильно изношены, также возможен пробой катушки зажигания (или нескольких катушек, если они предусмотрены конструкцией двигателя), потому что вторичное напряжение при увеличении зазора между электродами свечи вырастет. И катушку в случае пробоя также придется заменить, предупредил эксперт.

Замена свечей зажигания предусмотрена регламентом обслуживания автомобиля, для многих современных машин производители рекомендуют менять их каждые 30 тыс. км пробега.

«Если у автомобиля плохо работает зажигание, он просто не будет выдавать положенной мощности, со всеми вытекающими последствиями. Не будет ни скорости, ни динамики», — заключил Колодочкин.

Ранее россиянам назвали семь причин запаха антифриза в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами