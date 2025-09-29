На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали пять бесплатных баз для проверки машины перед покупкой

Павел Лисицын/РИА «Новости»

Чтобы снизить риск обмана при покупке подержанного автомобиля, его следует проверить по всем бесплатным общедоступным базам данных. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«В базе ГИБДД показывается информация о количестве владельцев автомобиля, о том, не прекращена ли его регистрация. Там же можно отследить информацию об ограничениях на регистрационные действия с машиной, о наложенных на нее арестах, в том числе судебных», — перечислил Шелков.

Также в базе ГИБДД содержится информация о ДТП с машиной с 2015 года, добавил он. По базе ФТС можно узнать, где машина была растаможена, и корректно ли за нее уплачены пошлины и утилизационный сбор, уточнил Шелков.

В базе данных Федеральной нотариальной палаты можно узнать, находится ли автомобиль в залоге. В реестре АО «Электронный паспорт» водитель может убедиться, что электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) машины не аннулирован, а в базе Арбитражных судов — удостовериться, не грозит ли машине изъятие из-за банкротства ее продавца.

«В картотеке арбитражных дел можно узнать, не помещен ли автомобиль в конкурсную массу при банкротстве юридического или физического лица», — заключил Шелков.

Ранее стало известно о выходе на рынок России новой автокомпании.

